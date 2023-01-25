Инсайдеры слили характеристики Samsung Galaxy Book3 Pro

Сегодня в сети появился очередной слив информации о ноутбуке Samsung Galaxy Book3 Pro, который компания должна официально представить уже совсем скоро на своей фирменной презентации 1 февраля. Стоит отметить, что подобных сливов от инсайдеров было очень много и далеко не всем поставщикам секретной информации можно верить, но эта информация кажется вполне достоверной. Дело в том, что в этот раз инсайдеры заявили о желании производителя увеличить диагональ дисплея своих моделей Samsung Galaxy Book3 Pro при сохранении размеров — вместо 13,3 и 15,6 дюймов будет 14 и 16 дюймов. Это достаточно приличный апгрейд, на который в своё время пошла компания Apple. И, как все знают, не прогадала — данная диагональ пользователям очень даже нравится.

При этом новые дисплеи будут построены на новейшей технологии AMOLED нового поколения с поддержкой сенсорного ввода. Это значит, что вы сможете отогнуть дисплей в обратную сторону и использовать ноутбук в качестве планшета для рисования, создания заметок и просто просмотра контента. Кроме того, обязательно стоит учитывать, что Samsung Galaxy Book3 Pro получит более продвинутое железо — процессоры нового поколения, больше оперативной и встроенной памяти. Всё это будет упаковано в достаточно тонкий корпус, так что у нас пока что есть вопросы к охлаждению, но можно с уверенностью сказать, что производитель активно работает в правильном направлении. И скоро данные ноутбуки будут продаваться не хуже новых MacBook.