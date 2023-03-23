Инсайдеры слили рендеры Samsung Galaxy Z Fold 5

Компания Samsung активно работает над тем, чтобы улучшить свой шарнир в складных смартфонах, потому что данная возможность позволит создавать более тонкие устройства, которые интересуют пользователей в первую очередь. Безусловно, данный процесс требует множества технологических решений, которые не всегда просто и быстро реализовать, но у компании это получается достаточно неплохо, и сегодня появились первые рендеры, которые демонстрирует то, как будет выглядеть следующий складной смартфон компании. Если эти рендеры являются правдивыми, то компания смогла полностью убрать зазор, который ранее имелся между двумя половинками гаджета. В этот зазор попадал различный мусор, который постепенно повреждал покрытие дисплея.

Кроме того, из-за особенностей складного смартфона, реализовать защиту от влаги и пыли на нём просто невозможно, что компания Samsung в новом гаджете тоже решила. Вероятно, мы не получим в текущем году полноценную защиту от влаги, потому что у складного гаджета из-за особенностей дисплея и гибкой конструкции реализовать полную защиту от проникновения влаги невозможно, но защиту от пыли и мелкого мусора компания сможет предоставить. И на самом деле это огромный прорыв, потому что ранее складные гаджеты обладали весьма слабой защитой от проникновения мелкого мусора, из-за чего даже в повседневной жизни пользоваться ими было не всегда удобно. Вероятно, в ближайшем будущем эту ситуацию кардинально исправят.