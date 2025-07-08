Инсайдеры слили слайды с характеристиками Samsung Galaxy Z Fold 7

Компания Samsung активно готовится к мероприятию Galaxy Unpacked 2025, которое состоится уже через два дня. Впрочем, фанатам бренда ждать презентацию не так уж обязательно — сегодня в сети появились утечки, в рамках которых инсайдеры сливают характеристики новых смартфонов бренда. Согласно этим данным, в сложенном виде устройство Galaxy Z Fold 7 будет иметь толщину 8,9 мм, а в разложенном — всего 4,2 мм. Но больше всего внимание привлек вес — Galaxy Z Fold 7, по информации источника, будет весить всего 216 граммов. Если эти данные подтвердятся, то новинка окажется даже легче, чем Galaxy S25 Ultra, и станет самым лёгким складным устройством Samsung на сегодняшний день. Также сообщается, что Galaxy Z Fold 7 будет работать на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm.

Основной экран получит диагональ в 8 дюймов, а внешний — 6,5 дюйма. Деталей о камерах пока немного, кроме упоминания 200-мегапиксельного сенсора. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, что соответствует прежней стратегии Samsung в отношении складных моделей. О моделях Galaxy Z Flip 7 и Flip 7 FE пока известно немного. Точные данные о процессоре не раскрываются, но дисплеи данных смартфонов стали заметно больше, что может говорить о переменах в области дизайна корпуса. Если эти утечки окажутся правдой, Samsung готовит по-настоящему интересный апдейт линейки складных устройств — с более лёгкими корпусами и, возможно, новыми программными возможностями. Вопрос только в стоимости.