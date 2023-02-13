Инсайдеры слили в сеть Sony Xperia 1 V

Некоторые пользователи уже успели забыть, что компания Sony выпускает смартфоны и делает это относительно успешно. Конечно, речь не идёт о невероятно высоких продажах и конкуренции с самыми популярными брендами на рынке, но если пользователь хочет получить действительно качественный продукт, то смартфоны японского гиганта в этом плане достаточно неплохо справляются. И сегодня инсайдеры поделились крайне интересной новостью о том, что производитель уже готовится к релизу Sony Xperia 1 V — смартфон должны представить в ближайшее время и этот флагман будет весьма уникальным в своём роде, предоставляя совершенно невероятный набор функций по современным меркам. И дело не в производительности или качестве камер, хотя с этим тоже всё хорошо.

Суть в том, что производитель во флагманском смартфоне реализовал выход под наушники 3,5 мм, а также слот под карту памяти. Этого уже достаточно, чтобы многие пользователи, которые годами ограничивали себя в определённых моментах, могли получить действительно качественное решение. Например, компания в Sony Xperia 1 V поставит мощнейший процессор на текущий момент, там будут очень достойные камеры, хороший дисплей и последняя версия операционной системы Android, но помимо всего прочего будет ещё два дополнительных бонуса. И на самом деле это очень приятный момент, потому что не все готовы переходить на беспроводные наушники, не все хотят платить за память в смартфоне безумные деньги и им дают такую возможность.