Инсайдеры вновь хоронят Samsung Galaxy Note

Уже несколько месяцев ходят слухи о кончине Galaxy Note — инсайдеры уверяют, что корейский производитель принял решение отказаться от данной линейки в угоду флагману. В этих слухах в первую очередь утверждается, что Samsung предоставит функции S-Pen другим смартфона в следующем году. И если учесть, что другие устройства, такие как Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, бросают вызов своими размерами Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra соответственно, у этих слухов действительно есть фундамент. В конце концов, если другие флагманы Samsung, сопоставимые по размерам с Galaxy Note, тоже поддерживающие S-Pen, то зачем производителю выпускать это устройство и дальше? Возможно, ради определенной категории покупателей или для корпоративного сектора.