Инсайдеры вновь слили характеристики Galaxy S24

Некоторое время назад в сети появилась информация о смартфонах Galaxy S24, в которой были раскрыты почти все характеристики новых смартфонов, но теперь появился новый лист с ещё более высокой детализацией компонентов гаджета. Стоит сразу отметить, что помимо разрешения в базовой модели и размера экрана у всех трёх вариантов Galaxy S24 будут OLED-панели с яркостью до 2600 нит и частотой обновления от 1 до 120 Гц. При этом у Ultra-версии будет основной сенсор камеры на 200 мегапикселей, телеобъектив с 3-кратным зумом на 50 мегапикселей и ещё один телеобъектив с 5-кратным увеличением на 10 мегапикселей. Также смартфон оборудован сверхширокоугольной камерой на 12 мегапикселей и фронтальной камерой на 12 мегапикселей.

Две более простые модели линейки смартфонов получат основную камеру на 50 мегапикселей, телеобъектив 3x на 10 мегапикселей, камеру широкоугольного обзора на 12 мегапикселей и фронтальную камеру на 12 мегапикселей. Все эти камеры способны записывать видео вплоть до 8K. Естественно, топовый смартфон Galaxy S24 Ultra будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, в то время как базовая модель и Plus-версия будут работать на процессоре Exynos 2400 (для глобального рынка) и на Snapdragon 8 Gen 3 в США и Канаде. Ещё у Galaxy S24 Ultra будет аккумулятор на 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой мощностью 4,5 Вт. У остальных моделей аккумуляторы те же, но зарядка менее мощная.