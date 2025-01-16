Insta360 Flow 2 Pro работает с ИИ-технологиями

Сегодня компания Insta360 представила обновлённую версию стедикама Flow Pro для современных смартфонов, наделив модель множеством интересных функций. Например, стабилизатор Insta360 Flow 2 Pro получил улучшенную технологию ИИ-трекинга Deep Track 4.0, которая теперь позволяет отслеживать сразу несколько людей и предоставляет больше возможностей для изменения положения объектов в кадре. Кроме того, компания усилила выдвижные ножки встроенного штатива, что делает устройство более удобным в роли автономного оператора камеры. Как и оригинальная версия Flow Pro, новая модель поддерживает Apple DockKit, что позволяет стедикаму отслеживать объекты, используя встроенное приложение Камера на iPhone, а также сторонние приложения вроде Blackmagic Camera.

Однако полный потенциал Flow 2 Pro раскрывается только при работе с фирменным приложением Insta360, доступным для iOS и Android. С помощью технологии Deep Track 4.0 приложение может одновременно отслеживать несколько объектов и удерживать всю группу людей в центре кадра, даже если они находятся в движении. Также стало возможным отслеживать животных, случайные объекты и вести съёмку с 15-кратным увеличением, не теряя фокуса на цели. Довольно интересное решение, которое точно упростит жизнь многим пользователям, которые любят снимать видео, но при этом хотят получить стабильную картинку без привлечения отдельного оператора. Это важный бонус на самом деле, особенно для начинающих блогеров.