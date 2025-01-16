Insta360 Flow 2 Pro работает с ИИ-технологиями

Сегодня компания Insta360 представила обновлённую версию стедикама Flow Pro для современных смартфонов, наделив модель множеством интересных функций. Например, стабилизатор Insta360 Flow 2 Pro получил улучшенную технологию ИИ-трекинга Deep Track 4.0, которая теперь позволяет отслеживать сразу несколько людей и предоставляет больше возможностей для изменения положения объектов в кадре. Кроме того, компания усилила выдвижные ножки встроенного штатива, что делает устройство более удобным в роли автономного оператора камеры. Как и оригинальная версия Flow Pro, новая модель поддерживает Apple DockKit, что позволяет стедикаму отслеживать объекты, используя встроенное приложение Камера на iPhone, а также сторонние приложения вроде Blackmagic Camera.

Однако полный потенциал Flow 2 Pro раскрывается только при работе с фирменным приложением Insta360, доступным для iOS и Android. С помощью технологии Deep Track 4.0 приложение может одновременно отслеживать несколько объектов и удерживать всю группу людей в центре кадра, даже если они находятся в движении. Также стало возможным отслеживать животных, случайные объекты и вести съёмку с 15-кратным увеличением, не теряя фокуса на цели. Довольно интересное решение, которое точно упростит жизнь многим пользователям, которые любят снимать видео, но при этом хотят получить стабильную картинку без привлечения отдельного оператора. Это важный бонус на самом деле, особенно для начинающих блогеров.
Представлен смартфон OPPO Reno13…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno13, которая оценена на дебютном китайском рынк…
Realme Neo 7 протестировали в бенчмарке AnTuTu…
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Realme Neo 7, о…
Пауэрбанк Anker Power Bank на 25000 мАч оценен в 90 фунтов с…
Компания Anker пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Anker Power Bank, которая уже появилас…
Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7…
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, ко…
CMF Phone 1 обновили до Android 15 …
Компания Nothing начала распространение бета-версии фирменной прошивки Nothing OS 3.0 на базе операционно…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F16 показали на рендерах …
Профильное издание Smartprix опубликовало изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy F16, который ещ…
В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony…
Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не б…
Samsung Galaxy S25 показали на первом видео…
Серия смартфонов Samsung Galaxy S25, если информация инсайдеров верна, будет официально представлена в на…
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor