Инструменты iFixit RAM поможет владельцам Mac mini сэкономить до 275 долларов

2018-12-06, Автор - Anna; Продукт - Mac mini RAM; [78]
Специалисты по ремонту iFixit теперь продают собственный комплект обновления RAM для Mac mini 2018, который может сэкономить вам сотни долларов. iFixit - это фирменная операционная система, которая соответствует спецификациям Apple.

Набор инструментов включает в себя 16 ГБ оперативной памяти, совместимый с необорудованными слотами для оперативной памяти Mac, а также элементы, которые вам нужно, чтобы открыть металлическую оболочку Mac mini для доступа к ее слотам оперативной памяти. К ним относятся: инструмент для открытия iFixit, пинцет, угловой пинцет , прецизионный бит-драйвер и три типа битов точности Torx 4 мм. Mac mini 2018 оснащается 8 ГБ ОЗУ по умолчанию, но они могут быть сконфигурированы с 16 или 32 ГБ оперативной памяти в интернет-магазине Apple за дополнительные 200 или 600 долларов соответственно. iFixit взимает $ 164.99 за свой 16-гигабайтный комплект и 324,99 $ за свой 32-гигабайтный комплект, что отражает экономию в 35 и 275 долларов соответственно. Но стоит помнить от том, что если вам понадобится гарантийное обслуживание на вашем Mac 2018 Mac, и Apple обнаружит, что вы вскрывали компьютер, он может отказаться от обслуживания.

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