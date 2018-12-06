Инструменты iFixit RAM поможет владельцам Mac mini сэкономить до 275 долларов

Специалисты по ремонту iFixit теперь продают собственный комплект обновления RAM для Mac mini 2018, который может сэкономить вам сотни долларов. iFixit - это фирменная операционная система, которая соответствует спецификациям Apple.

Набор инструментов включает в себя 16 ГБ оперативной памяти, совместимый с необорудованными слотами для оперативной памяти Mac, а также элементы, которые вам нужно, чтобы открыть металлическую оболочку Mac mini для доступа к ее слотам оперативной памяти. К ним относятся: инструмент для открытия iFixit, пинцет, угловой пинцет , прецизионный бит-драйвер и три типа битов точности Torx 4 мм. Mac mini 2018 оснащается 8 ГБ ОЗУ по умолчанию, но они могут быть сконфигурированы с 16 или 32 ГБ оперативной памяти в интернет-магазине Apple за дополнительные 200 или 600 долларов соответственно. iFixit взимает $ 164.99 за свой 16-гигабайтный комплект и 324,99 $ за свой 32-гигабайтный комплект, что отражает экономию в 35 и 275 долларов соответственно. Но стоит помнить от том, что если вам понадобится гарантийное обслуживание на вашем Mac 2018 Mac, и Apple обнаружит, что вы вскрывали компьютер, он может отказаться от обслуживания.