Intel Arc B580 стала на 30% мощнее благодаря новым драйверам

Видеокарты Intel Arc Battlemage постепенно выходят на новый уровень производительности благодаря свежим обновлениям драйверов. Например, видеокарта Arc B580 стала одной из самых привлекательных бюджетных моделей по цене 249 долларов, но её популярность сдерживала проблема высокой нагрузки на процессор. Карта показывала себя слабо при работе даже с относительно недавними процессорами вроде AMD Zen 3, вышедших всего около пяти лет назад и до сих пор актуальных для миллионов геймеров. Intel признала проблему и в течение нескольких месяцев начала регулярно выпускать обновления драйверов, которые постепенно улучшали ситуацию. Это подтвердил и повторный обзор от Hardware Unboxed — раньше при связке Arc B580 и Ryzen 5 5600 карта заметно отставала от аналогов AMD и NVIDIA из-за сильного «бутылочного горлышка» по процессору, но новые драйверы позволили значительно сократить отставание.

Тесты показали, что с драйвером версии 7028, вышедшим в августе, Arc B580 в Marvel’s Spider-Man Remastered уже может соперничать с RX 9060 XT 8 ГБ, прибавив более 30 процентов производительности по сравнению с предыдущей веткой драйверов. В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty результаты оказались ещё интереснее — при использовании Ryzen 5 2600 видеокарта Intel больше не показывала серьёзных просадок в сравнении с RX 9060 XT. Положительные изменения заметны и в таких играх, как Dying Light: The Beast, Marvel Rivals, Kingdom Come: Deliverance II и Borderlands 4.
