Intel не отказывается от своих собственных видеокарт

Вчера было объявлено о сотрудничестве двух гигантов — Intel и NVIDIA будут разрабатывать процессоры следующего поколения с архитектурой x86, в которых объединятся сильные стороны обеих компаний — процессоры от Intel и графика RTX от NVIDIA. Эти решения ориентированы как на потребительские ПК, так и на корпоративный сегмент, включая AI и высокопроизводительные вычисления. Однако во время совместной конференции главы NVIDIA Дженсена Хуанга и руководителя Intel Лип-Бу Тана так и не прозвучал прямой ответ, что ждёт собственные GPU-линейки Intel. Напомним, у компании сейчас есть два основных направления — Gaudi и Shores для корпоративных AI-решений, а также серия Arc для потребителей и бизнеса. Их старт был непростым, но постепенно они закрепили за собой репутацию отличных решений за свои деньги.

Возникли сомнения, что, если Intel начнёт использовать GPU-чиплеты NVIDIA в своих будущих продуктах, место для собственной графики просто не останется. Тем не менее представитель компании в комментарии для PCWorld и HotHardware заявил, что соглашение с NVIDIA «дополняет» текущую дорожную карту Intel, а собственные графические продукты будут развиваться и дальше. В ближайших планах стоит запуск третьего поколения архитектуры Xe — Xe3 под кодовым названием Celestial, которая будет частью процессоров Panther Lake. Поскольку релиз этих чипов уже близок, решений NVIDIA там ожидать не стоит. А вот следующая платформа Nova Lake может стать первой, где появятся графические блоки RTX.
