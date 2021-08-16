Intel не получит 3-нм процессоров до 2023 года

Несмотря на то, что компания TSMC находится на пути ко внедрению своей 3-нанометровой технологии в массовое производство во второй половине следующего года, новый инсайд показал, что большая часть 3-нанометровых производственных мощностей TSMC уже принадлежит Apple. Согласно публикации DigiTimes, гигант из Купертино станет основным клиентом 3-нанометрового производства TSMC в 2022 году. За производителем iPhone последуют AMD и NVIDIA. К сожалению, Intel не сможет предложить 3-нм чипы до 2023 года. Примечательно, что эта новость противоречит предыдущим инсайдам, в которых говорилось, что именно Intel обеспечила большую часть 3-нм производственных мощностей TSMC. Вероятно, инсайдер в тот раз всё же ошибся, так как компания Intel находится на третьем месте в очереди.

Согласно последнему отчету, TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, вряд ли выполнит какие-либо заказы для Intel до 2023 года. Другими словами, Apple будет основным заказчиком производителя микросхем для его самых передовых технологических процессов. На данный момент производственные мощности TSMC по 7 и 5 нм достигают своих пределов, а массовое производство 3-нм должно начаться во второй половине 2022 года. Поскольку Apple является одним из его первых клиентов с 3-нм техпроцессом, iPhone и другие продукты Apple, такие как Mac, также могут получить серьёзный бонус в виде более современных чипов. Вероятно, у конкурентов шансов получить эту технологию пока что нет.
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