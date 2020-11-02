Intel официально представила встроенную графику Iris Xe MAX для ноутбуков

Intel официально анонсировала графику Intel Iris Xe MAX, новую версию архитектуры графического процессора Xe для тонких и легких ноутбуков. Новое решение основано на микроархитектуре Xe-LP, которая также используется для графики Xe на мобильных процессорах Intel Core 11-го поколения.

Intel Iris Xe MAX обеспечивает улучшенную производительность по сравнению с предыдущим поколением. Платформа оснащена технологией Intel Deep Link и поддерживают PCIe Gen 4. Встроенная графика будет представлена в новых ноутбуках, таких как Acer Swift 3x, ASUS VivoBook Flip TP470 и Dell Inspiron 7000 2 в 1. В следующем году, компания Intel планирует внедрять свое решение для ноутбуков разного ценового сегмента, а также намерена представить графику Xe для настольных компьютеров.