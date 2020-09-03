Intel представила новый стандарт производительности для ноутбуков Evo

Технологический гигант Intel анонсировал свою новую платформу Evo, которая является продолжением ее программы сертификации Project Athena. Идея заключается в том, чтобы предоставить пользователям уверенность в том, что любой ноутбук с брендом Evo сможет обеспечить отличные впечатления.

Для конечных потребителей это означает, что ноутбуки под брендом Intel Evo будут соответствовать определенным стандартам производительности, которые выше, чем у Project Athena. Например, ноутбуки Evo с дисплеями Full-HD должны быть способны обеспечить более 9 часов автономной работы без подзарядки и должны иметь возможность выходить из спящего режима менее чем за секунду, поддерживать Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4. Компания планирует выпустить на рынок в этом году более 20 ноутбуков с сертификатом Evo.
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