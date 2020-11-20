Intel представляет комплект для ноутбука NUC M15 на базе процессоров 11-го поколения

Компания представила свой новый комплект ноутбука NUC M15, который по сути представляет собой предварительно собранный ноутбук, работающий на собственных 10-нанометровых четырехъядерных процессорах Tiger Lake.

Комплект для ноутбука NUC M15 от Intel, получивший кодовое название Bishop County, представляет собой портативный компьютер, который производители могут легко настроить для продажи потребителям. Одним из преимуществ использования этого метода производства устройств для компаний является то, что им не нужно много тратить на исследования и разработки. Новинка оснащена 15.6 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p, и компания предлагает на выбор сенсорную или несенсорную панель. Устройство оснащено четырехъядерным процессором Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 11-го поколения.
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