Intel выпустила драйвера Linux 5.20 для своих дискретных видеокарт

Как сообщает Майкл Ларабель из издания Phoronix, тяжелая работа разработчиков открытого исходного кода Intel окупилась, поскольку Linux 5.20 станет основой графических процессоров DG2 и Alchemist Arc для настольных ПК. В последние обновления включены также серверные графические процессоры Arctic Sound-M (также известные как ATS-M), поддержка которых будет готова к использованию после выпуска ядра. Команда разработчиков Intel проделала фантастическую работу, обновив каждый цикл ядра до версии, ориентированной на будущее. Мы видели множество кодов Intel DG2 и Arc Alchemist, объединенных с драйвером i915 Direct Rendering Manager (DRM), включая новейшее ядро ​​Linux 5.19.

В этой конкретной версии Linux реализована поддержка вычислений ABI в пользовательском пространстве, которая будет доступна для архитектуры DG2, а также несколько идентификаторов PCI ID, включенных в DG2, которые, по-видимому, используются для графики Arc для ноутбуков компании. Наконец, с момента первой работы над проектом также были добавлены новые функции и аппаратные исправления для различных проблем. В настоящее время Intel внесла графические изменения в DRM-Next, которые будут представлены в Linux 5.20, и начальную работу по поддержке Ponte Vecchio Xe-HPC для серверной платформы. Отличные новости для геймеров и тех, кто планировал работать на новых видеокартах компании Intel, которые ранее страдали от не самых качественных драйверов и софта.