Intel выпустила драйвера Linux 5.20 для своих дискретных видеокарт

В этой конкретной версии Linux реализована поддержка вычислений ABI в пользовательском пространстве, которая будет доступна для архитектуры DG2, а также несколько идентификаторов PCI ID, включенных в DG2, которые, по-видимому, используются для графики Arc для ноутбуков компании. Наконец, с момента первой работы над проектом также были добавлены новые функции и аппаратные исправления для различных проблем. В настоящее время Intel внесла графические изменения в DRM-Next, которые будут представлены в Linux 5.20, и начальную работу по поддержке Ponte Vecchio Xe-HPC для серверной платформы. Отличные новости для геймеров и тех, кто планировал работать на новых видеокартах компании Intel, которые ранее страдали от не самых качественных драйверов и софта.