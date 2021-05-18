Iqoo Neo5 Vitality Edition получит SoC Snapdragon 870

Бренд Iqoo анонсировал презентацию смартфона Neo5 Vitality Edition, который станет чуть упрощенным вариантом недавнего Iqoo Neo5. Мероприятие состоится 24 мая. Аппарат получит ту же восьмиядерную платформу Snapdragon 870, IPS-дисплей вместо AMOLED-панели, но с кадровой частотой 144 Гц, а не 120 Гц, врезанную в левый верхний угол селфи-камеру, поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт, а не 66 Вт, как у старшей модели. При этом новинка окажется значительно дешевле – 310 долларов против $385.

Напомним, что Iqoo Neo5 также оснастили 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 13 Мп (сверхиширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), фронтальной камерой на 16 Мп и аккумулятором на 4400 мАч.