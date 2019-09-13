Исходный код прошивки Redmi Note 8 Pro залили в сеть

2019-09-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8 Pro; [28]
Компания Xiaomi по традиции опубликовала исходный код ядра своего нового смартфона – Redmi Note 8 Pro. Это даст возможность разработчикам создавать свои прошивки для китайского бестселлера. Стоит отметить, что Redmi Note 8 Pro отличается от предыдущих моделей платформой Helio G90T от MediaTek, а не процессором от Qualcomm. Смартфон также оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, фронтальной камерой на 20 Мп, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro
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