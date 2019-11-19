Исправили ошибки почты и загрузок в фоне на iOS 13.2.3

2019-11-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Apple iOS; [56]
Яблочная компания Apple, выпускает еще одно обновление для своих смартфонов.

Новая версия Apple iOS вышла под номером 13.2.3. В обновление исправили встроенные приложения таких как: почта, файлы и заметки, а также исправили проблему загрузок приложения в фоне, которые не могли загружать данные.

Список изменений:

  • Исправлена ошибка поиска в Почте, Файлах и Заметках.
  • Исправлена ошибка, при которой фото, ссылки и другие прикрепления не отображались в режиме детального просмотра в Сообщениях.
  • Исправлена ошибка, из-за которой приложения не могли загружать данные в фоне.
  • Исправлено приложение почты, из-за которого не были видны новые сообщения в Email.

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