Исправили ошибки почты и загрузок в фоне на iOS 13.2.3

Яблочная компания Apple, выпускает еще одно обновление для своих смартфонов.
Новая версия Apple iOS вышла под номером 13.2.3. В обновление исправили встроенные приложения таких как: почта, файлы и заметки, а также исправили проблему загрузок приложения в фоне, которые не могли загружать данные.
Список изменений:
- Исправлена ошибка поиска в Почте, Файлах и Заметках.
- Исправлена ошибка, при которой фото, ссылки и другие прикрепления не отображались в режиме детального просмотра в Сообщениях.
- Исправлена ошибка, из-за которой приложения не могли загружать данные в фоне.
- Исправлено приложение почты, из-за которого не были видны новые сообщения в Email.