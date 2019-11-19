Исправили ошибки почты и загрузок в фоне на iOS 13.2.3

Яблочная компания Apple, выпускает еще одно обновление для своих смартфонов.

Список изменений:

Исправлена ошибка поиска в Почте, Файлах и Заметках.

Исправлена ошибка, при которой фото, ссылки и другие прикрепления не отображались в режиме детального просмотра в Сообщениях.

Исправлена ошибка, из-за которой приложения не могли загружать данные в фоне.

Исправлено приложение почты, из-за которого не были видны новые сообщения в Email.

Новая версия Apple iOS вышла под номером 13.2.3. В обновление исправили встроенные приложения таких как: почта, файлы и заметки, а также исправили проблему загрузок приложения в фоне, которые не могли загружать данные.