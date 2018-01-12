Источники питания Thermaltake Toughpower получают iRGB PLUS с DPS G 3.0

Thermaltake выпускает новую линейку блоков питания Toughpower iRGB PLUS Platinum - TT Premium Edition (850 Вт / 1050 / 1200 Вт). В дополнение к отличному качеству сборки, сертифицированная Platinum серия оснащена запатентованным ультра-бесшумным вентилятором Riing 14 RGB и 12 управляемых одиночных светодиодов с семью режимами освещения.Toughpower iRPG PLUS Platinum также поддерживает три интеллектуальные платформы Thermaltake - новый DPS G PC APP 3.0, DPS G Smart Power Management (SPM) Cloud 1.0 и DPS G Mobile APP 1.0 - помогает пользователям контролировать свои интеллектуальные блоки питания для экономии энергии.