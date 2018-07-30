Источники подтвердили цену Samsung Galaxy Note 9

Сетевые источники поделились информацией о цене на смартфон Samsung Galaxy Note 9, официальный анонс которого состоится 9 августа. В Южной Корее аппарат будет продаваться по цене 977 и 1210 долларов за версии на 128 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, соответственно. Это подтверждает предыдущие слухи о ценах на смартфон в Индонезии, где за предзказ дарят телевизоры Samsung Smart TV диагональю 32 и 40 дюймов. По словам источника, в Европе аппарат будет стоить дороже из-за высоких налогов.

Что до самого смартфона, то ему прочат 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.