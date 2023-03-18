Itel P40 с батареей на 6000 мАч оценили в $92

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P40, которая обойдется в Индии примерно в 92 доллара. Новинку оснастили 28-нанометровой восьмиядерной однокристальной системой SC9863A (100 тысяч баллов в популярном бенчмарке AnTuTu 9), адаптированной для малопроизводительных устройств однокристальной системой Android 12 Go, батареей ёмкостью 6000 мАч, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, 4, 6 или 7 ГБ оперативной памяти с учетом виртуальной памяти, сдвоенной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 13 Мп и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.