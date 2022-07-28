Из iOS 16 могут удалить важнейшую функцию

Удивительно, но компания Apple сокращает хваленые функции редактирования и отмены отправки текстовых сообщений iMessage в iOS 16. Компания выпустила четвертые бета-версии iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura для разработчиков, которые ограничивают вас пятью правками для данного сообщения в течение доступных 15 минут и сокращают окно отмены отправки сообщения с 15 минут до двух. Вы также можете нажать на сообщение, чтобы просмотреть историю его редактирования — раньше вы видели только уведомление о том, что оно было отредактировано. Это, безусловно, будет крайне удобно для многих пользователей.

Компания не объяснила свое решение. Журналисты даже спросили Apple, может ли она поделиться своими соображениями. Однако AppleInsider указал на возможность злоупотреблений при использовании отмены отправки сообщения в мессенджере. Кто-то может отредактировать сообщение, чтобы оно выглядело так, как будто вы с чем-то согласны. Вы всегда можете предотвратить редактирование и отмену отправки, отключив iMessage. Это приводит к тому, что разговоры переходят в тексты SMS, где эти функции недоступны. Соответственно, таким образом разработчики из компании Apple борются против различных форм преследования и оскорблений в сети, но тогда не совсем понятно, зачем эта функция вовсе была представлена. Более того, в Telegram давно можно редактировать сообщения и никто от этого не страдает. Видимо, в Apple сами не поняли, что они хотят получить в итоге.