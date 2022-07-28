Из iOS 16 могут удалить важнейшую функцию

Компания не объяснила свое решение. Журналисты даже спросили Apple, может ли она поделиться своими соображениями. Однако AppleInsider указал на возможность злоупотреблений при использовании отмены отправки сообщения в мессенджере. Кто-то может отредактировать сообщение, чтобы оно выглядело так, как будто вы с чем-то согласны. Вы всегда можете предотвратить редактирование и отмену отправки, отключив iMessage. Это приводит к тому, что разговоры переходят в тексты SMS, где эти функции недоступны. Соответственно, таким образом разработчики из компании Apple борются против различных форм преследования и оскорблений в сети, но тогда не совсем понятно, зачем эта функция вовсе была представлена. Более того, в Telegram давно можно редактировать сообщения и никто от этого не страдает. Видимо, в Apple сами не поняли, что они хотят получить в итоге.