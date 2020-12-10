Из коробки нового iPhone уберут даже кабель

В iPhone 12 многое изменилось — от комбинации камер до дизайна самого смартфона. Однако самое большое изменение не в самом телефоне, а в том, что шло с ним внутри коробки. Решение Apple не поставлять наушники EarPods и даже зарядное устройство оказалось спорным, несмотря на заявления компании об улучшении окружающей среды и снижении затрат. Однако на этом можно не останавливаться, поскольку недавний опрос послепродажного обслуживания показывает, что в будущем планируется удалить даже кабель USB-C Lightning. Дело в том, что большинство пользователей, покупающих свежий флагман, ранее уже пользовались яблочным смартфоном, так что у них есть кабель и зарядка. А те, у кого их нет, смогут докупить аксессуары отдельно за разумные деньги.