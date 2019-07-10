Из-за Huawei доля Android-устройств упадет

Аналитики мобильного рынка уверены, что если компания Huawei действительно откажется от Android и перейдет на собственную операционную систему Hongmeng, то доля операционной системы Android на рынке резко упадет. И это весьма логичное предположение, ведь на текущий момент китайский производитель уделывает даже Apple в плане продаж смартфонов, практически догоняя Samsung. Если же китайский гигант резко уйдет с рынка Android и займется своей собственной операционной системой, то доля данных устройство резко сократиться, примерно на 25-30%. Это серьезная потеря, которая сильно ударит по массе разработчиков и сервисов, которые создавались под данную операционную систему. Будем надеяться, что этого все же не произойдет.