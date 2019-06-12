Из-за санкции США компания Huawei приостановила запуск ноутбука

Компания Huawei отложила предстоящий запуск нового ноутбука с Windows, который должен был представлен на этой неделе. Это связано с принятием исполнительного распоряжения США, согласно которому доступ Huawei к ОС Windows Microsoft и процессорам Intel был перекрыт. По словам сотрудников Huawei, этот ноутбук должен был появится во время CES Asia, которая в настоящее время проводится в Шанхае. Компания не установила никакой новой даты запуска ноутбука.

MateBook 13 был один из последних ноутбуков, объявленных компанией, которая дебютировала в CES в начале января. Исходя из этого, можно предположить, что это не обновление линейки MateBook. Похоже, что Huawei пока прекратила производство и разработку собственных ноутбуков. Это в дополнение к сокращению телефонных заказов, которые компания сделала с тайваньским технологическим производителем Foxconn.