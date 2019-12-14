Изображение Huawei P40 Pro

В просторах интернета появились изображения нового флагманского смартфона Huawei P40 Pro.

Судя изображениям смартфон получит широкоформатный дисплей с очень тонкими рамками по краям и отверстие для двойной селфи камеры.

На задней стороне смартфона можно увидит основную камеру в L-образном расположении с пятью модулями. Рядом с камерой также разместили LED вспышку. Сканер отпечатков пальцев на Huawei P40 Pro установят под экраном, а не на боковой грани смартфона. Huawei P40 Pro по слухам приписывают 6.5 дюймовый OLED экран с разрешением 2К и частотой обновления картинки 120 Гц. За производительность смартфона будет отвечать фирменный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт. Смартфон будет поставляться по слухам на операционной системе Android 10 без сервисов Google.