Изображение грядущего смартфона от Sony

Один из грядущих телефонов Sony отлично подойдет для просмотра фильмов.

Изображения показывают, что он будет иметь высокий дисплей с соотношением сторон 21:9. Пока не совсем ясно что это будет за телефон, поскольку у Sony есть несколько отчетов о дисплеях 21:9. Изображения также показывают двойную камеру на задней панели. WinFuture, выложившее изображение в сеть, предполагает что это будет смартфон среднего класса XA3. Все подробности о последних моделях Sony Xperia мы узнаем только 25 февраля на Mobile World Congress.