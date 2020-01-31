Изображение новых смарт-часов от OPPO с изогнутым дисплеем

Компания OPPO выпустила тизер предстоящих умных часов, которые планируют представить в первом квартале 2020 года.

Новинка от OPPO имеет изогнутый дисплей, заключенный в металлический корпус с двумя кнопками на правой стороне, а также спортивный кремовый ремешок, чтобы закончить их внешний вид. Производитель не раскрывает подробной технической информации, но по слухам, часы могут иметь поддержку eSIM и функции ЭКГ. OPPO может представить новое устройство на MWC 2020 в Барселоне в следующем месяце.