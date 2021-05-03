Изображения Samsung Galaxy Z Fold3 попали в сеть

Samsung Galaxy Z Fold 2 был капитальным обновлением по сравнению с оригинальным Galaxy Fold, поскольку он поставлялся с лучшими характеристиками, дисплеем без выемки и большим экраном, который не так подвержен различного рода повреждениям. Свежая утечка показывает, что Galaxy Z Fold3 также станет серьезным обновлением по сравнению с Galaxy Z Fold2. Данный смартфон может иметь новый дизайн задней камеры, который отличается от модуля камеры Contour Cut, установленного в серии Galaxy S21. Просочившиеся изображения показывают, что у него есть вертикальный островок с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Впрочем, помимо внешних отличий никаких дополнительных данных о продукте нет — пока что устройство официально гаджет не анонсировали.