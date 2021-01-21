Изображения смартфона ZTE A7030 просочились в сеть

Компания ZTE готовит к выпуску новое устройство - ZTE A7030. Изображения этого нового телефона просочились в сеть, так как грядущие устройство прошла процесс сертификации FCC.

Судя по смартфон будет оснащен дисплеем с изогнутыми краями и будет иметь вырез в виде дырокола или каплевидную выемку в верхней части экрана для размещения фронтальной камеры. А конфигурация задней камеры предстоящего смартфона ZTE A7030 оснащен тройной камерой на задней панели. Датчики камеры расположены вертикально, вместе со светодиодной вспышкой, все они размещены внутри прямоугольного модуля камеры в верхнем левом углу.

Список FCC показал, что устройство оснащено боковым датчиком отпечатков пальцев, портом USB Type-C и операционной системой Android 11. Больше к сожалению информации о смартфоне нет.