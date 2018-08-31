Изогнутый QLED-монитор Samsung C34J791 представлен официально

Компания Samsung в рамках выставки IFA 2018 подробно рассказала о мониторе C34J791, первая информация о котором появилась пару дней назад. Итак, перед нами первый в мире монитор с изогнутым QLED-экраном и поддержкой интерфейса Thunderbolt 3. Если быть точнее, здесь предусмотрено два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, видеовходы HDMI и DisplayPort, а также два USB 3.0 Type-A.

34-дюймовая VA-панель характеризуется 125% охватом цветового пространства sRGB, радиусом кривизны 1,5 м, разрешением 3440:1440 пикселей, яркостью 300 кд/кв.м, контрастностью 3000:1, временем реакции пикселя 4 мс (GtG) и кадровой частотой 100 Гц. Также отметим регулируемую по высоте и углу наклона подставку, стереофонические громкоговорители суммарной мощностью 14 Вт, а также поддержку технологии AMD FreeSync. Дата начала продаж и цена Samsung C34J791 будут объявлены позднее.