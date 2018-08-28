Изогнутый QLED-монитор Samsung CJ79 получил разъемы Thunderbolt 3

Компания Samsung Electronics представила первый на рынке изогнутый QLED-монитор, оборудованный разъемом Thunderbolt 3. Речь идет даже о двух разъемах Thunderbolt 3, с помощью которых можно передавать данные со скоростью 40 Гбит/с и заряжать устройства с максимальной мощностью 85 Вт.

Монитор характеризуется 34-дюймовой панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон равно 21:9, радиусом кривизны 1500 мм, контрастностью 3000:1, скоростью отклика 4 мс, частотой обновления 100 Гц, 125% охватом цветового пространства sRGB, режимами Picture-by-Picture и Picture-in-Picture, двумя динамиками по 7 Вт каждый, а также интерфейсами HDMI, DisplayPort и двумя USB 3.0. Скорее всего, цена на монитор будет объявлена во время выставки IFA 2018, которая стартует 31 августа.