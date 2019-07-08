Изогнутый игровой монитор MSI Optix MPG27CQ2 получил подсветку Mystic Light

Компания MSI пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью Optix MPG27CQ2, которая ориентирована на геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой VA-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углом обзора по горизонтали 178 градусов, 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 115-процентным охватом цветового пространства sRGB, радиусом кривизны 1800R, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 144 Гц, технологией Adaptive Sync для плавности игрового процесса, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light, а также многоцветной подсветкой Mystic Light.