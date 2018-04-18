Изогнутый монитор BenQ EX3203R получил поддержку HDR

Компания BenQ представила монитор EX3203R, который подойдет для игр и развлечений: кадровая частота 144 Гц, поддержка технологии AMD FreeSync 2, поддержка HDR и охват 90% цветового пространства DCI-P3 не дадут соврать. Новинку оснастили 31,5-дюймовой VA панелью с разрешением 2560:1440, радиусом кривизны 1,8 м, максимальной яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью – 3000:1, временем отклика пикселя – 4 мс. Также отметим интерфейсы DisplayPort 1.2a и USB-C, два HDMI 1.4, а также концентратор USB 3.0 на два порта.