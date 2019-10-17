Изогнутый монитор Xiaomi Mi Surface Display оценен в $350

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mi Surface Display 34, которая получила изогнутую 34-дюймовую панель. Новинка характеризуется кривизной 1500R, разрешением 3440:1440, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 144 Гц, поддержку синхронизации AMD Freesync для плавности игрового процесса, режимом воспроизведения Blu-ray, 121-процентным охватом цветовой гаммы sRGB, кронштейном и трехлетней гарантией. Цена Mi Surface от Xiaomi по предзаказу составляет 282 доллара, а после старта продаж 21 октября – уже 352 доллара.