Известны аксессуары для Asus ROG

Asus ROG телефон имеет два порта USB-C - дополнительный один для аксессуаров, и их достаточно много такие как геймпад, док-станция, беспроводной пульт.

Предварительно заказав сегодня у компании Asus смартфон, вы получите скидку в размере 100 евро на аксессуары. Сам телефон стоит 900 евро для версии 8/256 ГБ.

Мобильная док-станция содержит в себе порты USB-C, HDMI, DisplayPort, USB 3.0, джек 3.5 под наушники и вход гигабитного Ethernet, также на данном девайсе есть возможность разгона чипсета Snapdragon 845. К сожалению, пока неизвестно стоимость данных аксессуаров.