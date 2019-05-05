Известны цены смартфона OnePlus 7 / Pro в Индий

OnePlus 7 Pro будет представлен 14 мая на одновременных мероприятиях в США, Великобритании и Индии. Подробная спецификация этого смартфона просочилась два дня назад, и теперь его цена в Индии также появилась в интернете.

Модель OnePlus 7 Pro с 6GB/128GB обойдется в 49 999 рублей ($723), в то время как 8GB/256GB версия будет оценена в 52 999 рублей ($766). Топовый вариант, с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, будет нести ценник INR57, 999 ($838). Это не окончательные цены OnePlus 7 Pro, и они могут измениться во время запуска. OnePlus 7 также станет официальным 14 мая наряду с 7 Pro.