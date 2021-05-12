Известны официальные подробности смартфона POCO M3 Pro 5G

Бренд POCO анонсировала смартфон POCO M3 ещё в 2020 году, тираж которой составил более 3 миллионов устройств. Теперь же компания готовит к запуску Pro версию под названием POCO M3 Pro 5G.

Предстоящий POCO M3 Pro 5G будет иметь обновленный дизайн, как и POCO M3. Смартфон M3 Pro 5G станет первым устройством 5G с процессором Dimensity, который набрал 329 072 балла в тестах AnTuTu. Также M3 Pro 5G будет первым телефон компании из серии M с дисплеем с высокой частотой обновления. Новинка получит больше оперативной памяти, быстрое хранилище и будет продаваться в трех цветах. С появлением M3 Pro 5G компания может отказаться от POCO X3.