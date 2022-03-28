Известны подробные характеристики смартфона OnePlus 10R

OnePlus пока молчит о грядущем 10R, но его подробные характеристики просочились в сеть, предполагая, что это не будет совершенно новый смартфон. Утверждается, что OnePlus 10R будет работать на процессоре Dimensity 8100 и будет работать под управлением OxygenOS 12 на базе Android 12 из коробки. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ/256 ГБ памяти UFS 3.1.

OnePlus 10R будет оснащен 6,7-дюймовым экраном FullHD+ E4 AMOLED с частотой 120 Гц и сертификацией HDR10+, а также отверстием в центре для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Основная камера на задней панели будет использовать 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766 и оптическую стабилизацию изображения, рядом с ней будет расположены сверхширокая 8MP (IMX355) и камера макросъемки на 2MP. OnePlus 10R будет иметь стекло Gorilla Glass спереди и сзади, встроенный чип NFC и поддержку Hi-Res Audio. Он также будет иметь поддержку Dolby Atmos и оснащен стереодинамиками, но не будет иметь разъема для наушников 3,5 мм.

Утверждается что будет два варианта смартфона — один с аккумулятором на 4500 мАч и зарядкой на 150 Вт, а другой — с аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой на 80 Вт.