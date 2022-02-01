Известны подробности запуска Realme Watch S100 и цветовые варианты

Прошло много времени с тех пор, как компания выпустила Realme Watch в серии S. Последними моделями в этой серии были Realme Watch S и Realme Watch S Pro, выпущенные еще в декабре 2020 года. Недавно стало известно , что в скором времени мы можем увидеть новые умные часы серии S и это может быть Realme Watch S100.

Известно, что они будут иметь круглый циферблат. На данный момент нет никаких спецификаций или деталей дизайна умных часов. Ожидается, что устройство вскоре появится на некоторых сайтах сертификации. Несколько месяцев назад Realme выпустила Realme Watch T1 в Китае. Умные часы оснащены 1,3-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с разрешением 416 x 416 пикселей. Это AMOLED-панель с плотностью пикселей 325 PPI. Смарт-часы имеют более 50 циферблатов и корпус из нержавеющей стали. Часы поставляются с такими функциями, как Always On Display, отслеживание сердечного ритма и мониторинг кислорода в крови. Кроме того, он имеет около 110 спортивных режимов и водонепроницаем до 5 атм.