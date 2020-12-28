Известны спецификации смартфонов Samsung Galaxy S21 и S21 +

В преддверии запуска смартфонов Samsung Galaxy S21 и S21 + стали известны их технические характеристики. Оба смартфона будут поставляться с ОС Android 11 и One UI 3.1. Два варианта хранения 128 Гб и 256, оперативная память составит 8 Гб.

Galaxy S21 получит 6,2 дюймовый AMOLED-дисплей Infinity-O с разрешением FullHD +, а версия S21 + будет иметь 6,7-дюймовый дисплей. Дисплеи оснастят защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Ожидается две версии смартфонов, с чипом Exynos 2100 и Snapdragon 888. На задней панели расположена тройная камера: основная на 12 МП, 64 МП телефотомодуль и 12 МП модуль с ультраширокоугольной оптикой, а фронтальная камера на 10 МП. Galaxy S21 будет иметь батарею на 4000 мАч, а модель S21 + будет иметь аккумулятор на 4800 мАч. Дополнительные функции: IP68, Wireless PowerShare, Samsung Knox, Dual SIM + e-SIM, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 и S21 +
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