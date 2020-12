Компания Huawei не давно только представила смартфон Nova 8 SE. Теперь ходят слухи, кто компания готовит представить и другие смартфоны из семейства Nova.

Ими являются два устройства под названием Nova 8 и Nova 8 Plus. Согласно утечкам, смартфоны Huawei Nova 8 и Nova Plus 8 компания представить 23 декабря в Китае. К сожалению нет информации о характеристиках телефонов Nova 8 и 8 Plus. Предполагается, что Nova 8 и Nova 8 Plus могут быть оснащены чипсетами MediaTek, так как Nova 8 SE прибыла в версиях чипсетами Dimensity 720 и Dimensity 800U.

Также ожидается, что Huawei Nova 8 будет стоить около 459 долларов, а Huawei Nova 8 Plus 612 долларов США.