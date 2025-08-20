Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит SoC Snapdragon 7s Gen 4

Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне Redmi Note 15 Pro, который представят уже завтра, 21 августа. Итак, аппарат будет основан на анонсированной вчера 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. В неё входит одно ядро с Cortex-A720 с тактовой частотой 2,7 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. Также производитель подтвердил наличие системы охлаждения с циркуляционным насосом и площадью теплоотвода 5200 мм², основной камеры с 50-Мп главным модулем на базе сенсора Sony Light Hunter 800 и оптической стабилизацией изображения.

Ранее сообщалось о 6,83-дюймовом микроизогнутом дисплее Super Sunlight с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, батарее ёмкостью 7000 мАч, поддержке 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок.
