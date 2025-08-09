Google Pixel 10 Pro XL показали в двух расцветках

Профильное издание WinFuture опубликовало рендеры флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL, который будет представлен уже 20 августа. На этот раз аппарат изображен в расцветках Moonstone и Obsidian. Отметим закруглённые углы корпуса, крупный блок основной камеры и полированную металлическую рамку.

По предварительным данным, смартфон получит 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран с динамической кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass нового поколения, фирменную однокристальную систему Tensor G5, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5200 мАч, а также поддержку 39-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно. Ранее сообщалось, что цена Pixel 10 Pro XL в Европе составит 1300 евро.

realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
