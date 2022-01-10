JBL PartyBox Encore 100 Вт караоке-колонка с беспроводными микрофонами

JBL создала новую акустическую систему для караоке в форме PartyBox Encore, которая будет летом. Предлагая небольшой перезаряжаемый динамик с 2 беспроводными микрофонами, позволяющими устраивать вечеринки практически в любом месте благодаря встроенному световому шоу.

Динамик JBL PartyBox Encore способен обеспечить до 10 часов воспроизведения без подзарядки, имеет сертификат защиты от брызг IPX4 и поддерживает как подключение Bluetooth 5.1, так и воспроизведение через входы USB и Aux-In. Система также оснащена технологией True Wireless Stereo, позволяющей при желании соединить два динамика вместе для получения стереозвука. Эта акустическая система, выпущенная ограниченным тиражом, выдает впечатляющие 100 Вт звука и оснащена встроенным световым шоу, которое синхронизируется с музыкой. Интерфейс в верхней части JBL PartyBox Encore позволяет пользователям легко управлять световым шоу, громкостью и настройками микрофона. С помощью специального приложения JBL PartyBox любители вечеринок также могут настроить динамическое световое шоу, включая забавные стробоскопические эффекты и клубные огни.