JBL беспроводные наушники с поддержкой Siri и Google Now

JBL выпустила новые беспроводные наушники. Со звуком «Pure Bass» и 5,8-миллиметровый динамик . Чувствительность драйвера составляет 96 децибел при 1 кГц / 1 мВт. Импеданс наушников установлен на 15 мВт. Помимо прослушивания музыки, можно совершать громкие звонки в режиме стерео и запускать Siri или Google Now одним щелчком мыши на боковой панели наушников. Встроенная батарея гарантирует четыре часа прослушивания и может быть полностью заряжена в течение двух часов. Все весит 73 грамма, а наушники поставляются с зарядным чехлом, который должен обеспечить 12 часов дополнительного времени прослушивания. JBL Tune 120TWS доступен в черно-черном, черно-синем и бело-белом цветах.