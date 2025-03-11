JBL представила Charge 6 и Flip 7

Сегодня компания JBL официально представила обновлённые версии двух своих популярных Bluetooth-колонок — новая JBL Flip 7 получила более прочный корпус, улучшенный драйвер и дополнительное время работы — теперь до 14 часов от одного заряда, а с функцией Playtime Boost — до 16 часов. Колонка JBL Charge 6, в свою очередь, оснащена модернизированным сабвуфером и увеличенным временем автономной работы — до 24 часов (или до 28 при активации Playtime Boost). Обе модели теперь поддерживают технологию AI Sound Boost, которая, по заявлению компании, анализирует аудиосигнал в реальном времени с помощью алгоритмов ИИ, повышая громкость без искажений. Это особенно полезно для компактных колонок, которые часто страдают от искажения звука на максимальной громкости. JBL Flip 7 доступна для предзаказа по цене 150 долларов, а Charge 6 обойдётся в 200 долларов — поставки начнутся 4 апреля.

В плане защиты Flip 7 теперь соответствует стандарту IP68, что делает её пыле- и водонепроницаемой. Также она получила сменный ремешок для переноски или возможность крепления карабином, поддержку Bluetooth Auracast для синхронизации нескольких колонок и высококачественный звук при подключении через USB Type-C. JBL Charge 6 имеет аналогичный уровень защиты, поддержку Bluetooth Auracast и возможность прослушивания Hi-Res аудио через USB Type-C. В комплекте ид`т съемный ремешок, который можно использовать как ручку для переноски или закрепить на одном из концов колонки.
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mi…
Портативная колонка Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 одна из самых компактных среди побывавших у нас на…
Колонка Xiaomi Bluetooth Speaker Mini вышла в цвете Burgundy…
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок ограниченное издание беспроводной колонки Xiaomi Bluetooth S…
Портативная колонка с клипсой. Обзор Creative MUVO FREE…
Изучаемую сегодня новинку Creative MUVO FREE отличают компактные габариты и встроенная клипса, позволяюща…
Виниловый проигрыватель в формате чемоданчика. Обзор Alive A…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio VIBE относится к доступному ценовому сегменту. При …
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035…
Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использ…
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FL…
Изучаемая сегодня портативная колонка CREATIVE MUVO FLEX сочетает в себе компактные габариты корпуса с за…
Звуковую систему Blaupunkt SBW600 Xceed оценили в $575…
Компания Blaupunkt пополнила ассортимент звуковых систем моделью SBW600 Xceed Dolby Atmos, которая получи…
JBL представила Charge 6 и Flip 7…
Сегодня компания JBL официально представила обновлённые версии двух своих популярных Bluetooth-колонок — …
Стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio LibertyСтильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio Liberty
Саундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатацииСаундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатации
Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark WoodВинтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood
Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor