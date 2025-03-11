JBL представила Charge 6 и Flip 7

Сегодня компания JBL официально представила обновлённые версии двух своих популярных Bluetooth-колонок — новая JBL Flip 7 получила более прочный корпус, улучшенный драйвер и дополнительное время работы — теперь до 14 часов от одного заряда, а с функцией Playtime Boost — до 16 часов. Колонка JBL Charge 6, в свою очередь, оснащена модернизированным сабвуфером и увеличенным временем автономной работы — до 24 часов (или до 28 при активации Playtime Boost). Обе модели теперь поддерживают технологию AI Sound Boost, которая, по заявлению компании, анализирует аудиосигнал в реальном времени с помощью алгоритмов ИИ, повышая громкость без искажений. Это особенно полезно для компактных колонок, которые часто страдают от искажения звука на максимальной громкости. JBL Flip 7 доступна для предзаказа по цене 150 долларов, а Charge 6 обойдётся в 200 долларов — поставки начнутся 4 апреля.

В плане защиты Flip 7 теперь соответствует стандарту IP68, что делает её пыле- и водонепроницаемой. Также она получила сменный ремешок для переноски или возможность крепления карабином, поддержку Bluetooth Auracast для синхронизации нескольких колонок и высококачественный звук при подключении через USB Type-C. JBL Charge 6 имеет аналогичный уровень защиты, поддержку Bluetooth Auracast и возможность прослушивания Hi-Res аудио через USB Type-C. В комплекте ид`т съемный ремешок, который можно использовать как ручку для переноски или закрепить на одном из концов колонки.