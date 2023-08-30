JBL представила беспроводные наушники Soundgear Sense…

JBL позиционирует открытый дизайн наушников Soundgear Sense как шаг вперёд по сравнению с режимами прозрачности, которые используются в других наушниках, чтобы позволить вам слышать как окружающий мир, так и вашу музыку. Это на самом деле крайне важное нововведение, потому что пользователь получает возможность взаимодействовать с окружающим миром без преград — любые наушники даже с режимом прозрачности всё равно сковывают человека, так как он не может слышать шум приближающихся автомобилей, голоса людей и так далее. Открытая конструкция в этом плане гораздо интереснее, потому что она позволяет получить больше свободы. Интересно было бы узнать о качестве звучания этих наушников, но пока что никакой информации по этому вопросу нет. Будем ждать обзоров.