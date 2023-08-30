JBL представила беспроводные наушники Soundgear Sense

Сегодня были представлены наушники Soundgear Sense от JBL — это TWS-наушники с открытым дизайном, предназначенные, чтобы вы могли слышать любимую музыку и при этом иметь возможность взаимодействовать с окружающим миром. Стоит отметить, что наушники Soundgear Sense оснащены специальными дугами для ушей пользователя, имеют степень защиты IP54 (то есть есть защита от пота) и съёмный ободок для шеи, позволяющий использовать новинку как настоящие беспроводные наушники, так и как обычные беспроводные наушники с шейным ободком. JBL говорит, что использование шейного ободка может обеспечить дополнительную защиту, если вы занимаетесь спортом и боитесь, что один из наушников может выпасть.

JBL позиционирует открытый дизайн наушников Soundgear Sense как шаг вперёд по сравнению с режимами прозрачности, которые используются в других наушниках, чтобы позволить вам слышать как окружающий мир, так и вашу музыку. Это на самом деле крайне важное нововведение, потому что пользователь получает возможность взаимодействовать с окружающим миром без преград — любые наушники даже с режимом прозрачности всё равно сковывают человека, так как он не может слышать шум приближающихся автомобилей, голоса людей и так далее. Открытая конструкция в этом плане гораздо интереснее, потому что она позволяет получить больше свободы. Интересно было бы узнать о качестве звучания этих наушников, но пока что никакой информации по этому вопросу нет. Будем ждать обзоров.
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