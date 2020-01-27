JBL представила гарнитуру серии Tune

Гарнитура JBL Tune 750BTNC выглядит элегантно и сдержанно, она обеспечивают прекрасное звучание баса. Наушники имеют активное шумоподавление, громкую связь и голосовое управление.

JBL Tune 750BTNC создана для ценителей музыки, поскольку они имеют фирменный звук JBL, обеспечивающий чистые басы и качественный звук. Гарнитура имеет компактный размер, легкий вес - это ключевые особенности JBL. Конструкция наушников складная и легко поместится в сумку или рюкзак.

Время полной зарядки аккумулятора составляет всего 2 часа и обеспечивает до 15 часов автономной работы. Технология Multi-Bluetooth позволяет одновременно подключать наушники к двум устройствам. JBL предлагает четыре цветовых решения по цене 119 долларов.