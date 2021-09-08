JBL представила обновленные колонки для вечеринок PartyBox 110 и 710

В рамках осенней онлайн-презентации HARMAN ExPLORE 2021 были представлены колонки JBL PartyBox 110 и JBL PartyBox 710, которые предназначены для проведения вечеринок. Под эту цель у них есть яркая светодиодная подсветка, цветные стробоскопы и мощный звук профессионального уровня в лучших традициях JBL. За звук с раскатистыми басами в младшей модели отвечают два 155мм низкочастотных динамика, а за средние и высокие частоты – два 55мм твитера общей мощностью 160 Вт. Старшая модель имеет запас мощности в 800Вт, которую выдают два 203мм и два 70мм динамика. Обновленный дизайн световых эффектов в форме восьмерки раскрасит ночные танцы дома или на открытом воздухе.

С технологией True Wireless Stereo можно объединять колонки парами или при помощи проводов в неограниченном количестве. Для удобства транспортировки в PartyBox 110 предусмотрены специальные эргономичные ручки, а PartyBox 710 в дополнение к ручкам оснащена устойчивыми прочными колесами. Для тех, кто предпочитает шумным танцам спокойные творческие вечеринки, аудиосистемы оборудованы входами TRS для подключения инструментов и микрофонов. Старшая модель работает от сети 220 Вольт, а младшая оборудована аккумулятором, рассчитанным до 12 часов воспроизведения. Стоимость новинок для российского рынка на данный момент неизвестна.